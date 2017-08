“Puedo hacer todo lo que se me dé la gana”: Gene Simmons

Muchos pensarían que Gene Simmons, integrante de una de las banas más significativas de la historia, no necesitaría dinero en su cuenta bancaria. Pese a que Gene intentó patentar la mano cornuda, la demanda del bajista se desplomó junto con las ilusiones de cobrar un dinero extra por el saludo rockero.

Después de toda la polémica que levantó al asegurar que era el inventor de los cuernos, en entrevista con The Windsor Star, Simmons asegura no arrepentirse de nada:

“No me lamento por nada. Despierta cada mañana y deja que tu conciencia sea tu guía. La gente me decía ‘¡No puedes hacer eso!’. Perras, sí puedo. Puedo hacer todo lo que se me dé la gana”.

De hecho el integrante de Kiss también tuvo tiempo para nombrar algunas patentes de las cuales se adueñó:

“¿Sabes que soy dueño del logo de las bolsas con dinero? Soy dueño de la frase ‘motion pictures’. Lo más estúpido que he hecho es usar más maquillaje y tacos más altos que tu mamá”.