Publicaron el prototipo de Rayman para Super Nintendo

Estamos plenamente seguros de que muchos de los nerdgamers aún no superan el anuncio de la Mini SNES. Pues sí, ya confirmaron que llegará en septiembre de este año, y vendrá con 21 de los títulos más clásicos de la consola. (¡Es oficial! Nintendo lanzará el SNES Classic Edition con 21 juegos)

Lo que no sabíamos es que estuvimos a un pelo de haber tenido un clásico del PlayStation, con el prototipo original de Rayman.

Nos enteramos que originalmente, Rayman iba a salir en el Super Nintendo y que, además, es cierto eso de que existe un prototipo de este juego. Igual pensamos que el juego nunca se lanzaría pero al parecer, estábamos equivocados.

I’ve dumped a prototype demo of unreleased Rayman for SNES, here it is! (NB: very early dev build, not a full game) https://t.co/F3XB9XRhTA pic.twitter.com/oLhOdNDyHF

— Omar (@ocornut) 3 de julio de 2017