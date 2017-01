¡Prophets of Rage llega a Colombia en mayo!

Entre los grandes grupos que faltaban por visitar nuestro país se encontraba Rage Against the Machine, la banda que partió

Entre los grandes grupos que faltaban por visitar nuestro país se encontraba Rage Against the Machine, la banda que partió en dos la historia del rock en los años 90. Luego de muchos años de inactividad, de regresar temporalmente, la banda se reinventa y fusiona con dos íconos y leyendas del hip hop mundial.

Así nace Prophets of Rage, la unión de tres súper grupos icónicos, tres décadas de rock, metal, hip hop y revolución. Una oportunidad única de vivir el poder indescriptible de su música en concierto, por primera vez en Colombia, el próximo 16 de mayo en el Outlet Bima en Bogotá.

Más de 20 años de espera llegan a su fin, Prophets of Rage está aquí con todos los grandes éxitos que inmortalizaron a Rage Against the Machine, convirtiéndola en el fenómeno musical más grande en la historia del rock fusión alternativo.

Killing in the Name Of, Guerrilla Radio, Take the Power Back, People of the Sun, Testify, Bulls on Parade, Bullet in the Head, Know your Enemy, más los himnos de Cypres Hill y Public Enemy, son algunos de los éxitos de los múltiples ganadores del Grammy, quienes han vendido más de 18 millones de discos en todo el planeta.

En 2016 Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk, miembros originales de Rage Against the Machine, deciden invitar a los talentosos B-Real de Cypress Hill y Chuck D de Public Enemy, para conformar una súper banda a la cual llaman Prophets of Rage, en honor a la canción de Cypress Hill que lleva el mismo nombre.

Por primera vez esta banda estará en Suramérica como cabeza de cartel del Festival Maximus en Brasil y Argentina y esto nos permitirá tenerlos en nuestro país, gracias a MOVE CONCERTS, promotores de la gira.

Prophets of Rage tiene el poder único de convocar en sus conciertos a un amplio espectro de fanáticos de ya tres generaciones de rockeros, metaleros, alternativos, hip hoperos, hard coreros, entre otros.

Detalles:

Fecha: Martes 16 de mayo de 2017

Lugar: Outet BIMA, (parqueadero)

Horario: Puertas 5 p.m. Invitados: 7 p.m. Prophets of Rage: 9 p.m.

Edad Mínima de ingreso: 14 años

Boletería: www.primerafila.com.co

La venta general inicia el 7 de febrero desde las 9 a.m. En Primera Fila y en todas las taquillas de Cine Colombia a nivel nacional.

Precios:*

RAGE: $340.000 (5.000 entradas)

POWER: $170.000 (5.000 entradas)

*Aplican cargos de Primera Fila