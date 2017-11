Profesor llega en un ataúd a clase porque las calificaciones de sus alumnos “lo mataron

Aunque se desconoce la asignatura que dicta el profesor, lo cierto es que entró dentro de un ataúd para mostrar que las calificaciones de sus estudiantes lo mataron.

Lmaooo 💀😂 my professor really brought a mf coffin to class to say “yall test scores had me dead” pic.twitter.com/dBzuNvyBal

— Mario (@elmariochido) November 2, 2017