Primeras palabras de Eddie Vedder tras la muerte de Chris Cornell

Eddie Vedder tuvo que esperar 3 semanas para poder referirse a la muerte de su gran amigo Chris Cornell. Muchos otros colegas hablaron, hicieron homenajes y opinaron sobre el triste final de Cornell, pero esto no fue fácil para la voz de Pearl Jam.

Sin embargo, Eddie rompió su silencio inesperadamente en el ‘Hammersmith Apollo’ Londres, donde según los asistentes, el artista habló sobre el tema como un emotivo discurso recordando a su amigo Chris.

“Crecí junto a 3 hermanos, y perdí a uno de ellos de la misma forma hace 2 años, trágicamente en un accidente. Después de esa pérdida y la de otras personas, no he sido bueno para esas cosas, me refiero a… No he podido aceptar la realidad y así es como lidio con esto”.

“Días después de las noticias, estábamos durmiendo en una pequeña cabaña cerca al agua, un lugar que él habría amado. Todos estos recuerdos empezaron a invadirme en la madrugada y me despertaron. Grandes recuerdos, aquellos en los que pienso todo el tiempo. Como si los recuerdos fuesen músculos gigantes”, agregó Eddie.