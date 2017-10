Por primera vez en la historia el metro de Medellín se viste completamente de Paul McCartney

Medellín se prepara para recibir a Paul McCartney este próximo 24 de octubre con su gira One On One.

Desde hace unas semanas y de manera paulatina la ciudad de Medellín se ha ido impregnando de la imagen del artista Paul McCartney, a través de pasacalles, vallas, presencia en centros comerciales, entre otras actividades.

Pero hoy los Medellinenses contemplan con asombro como por primera vez desde su apertura en el año 1995 el Metro de Medellín, una de las representaciones culturales más importantes de la Medellín moderna, se viste de manera impactante en uno de sus vagones para dar la bienvenida a una leyenda viva de la música como lo es Sir Paul McCartney.

Él visitará la ciudad el próximo 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot con su gira One On One Tour , una gira que ha pasado por 12 países y ha impactado a más de 1,2 millones de personas en el mundo.

Es tal la importancia y la trascendencia que tiene la visita del artista para la ciudad y el País que este medio de transporte emblema de los Antioqueños “se viste de Paul McCartney” y no es para menos, ya que es su primera visita a nuestro país desde hace 5 años.

Hace 5 años agotó la boletería del estadio el Campín en tan solo 3 días, al igual que lo ha hecho en otros países. Hoy Medellín cuenta con el orgullo de ofrecer este gran evento que por decisión del propio artista se realizará en la ciudad.

One On One Tour será la segunda visita de Paul McCartney a Colombia, con un nuevo espectáculo que incluye una deslumbrante y re-diseñada producción; casi tres horas de recorrido a través de los momentos más grandes de la música de los últimos 50 años, clásicos nunca antes tocados en vivo del catálogo musical más atesorado de la música.