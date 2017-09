Primera imagen de Evangeline Lilly como ‘La Avispa’ alborota a los seguidores de Marvel

‘Ant-Man’. La cinta protagonizada por Paul Rudd, Michael Douglas y Evangeline Lilly, nos contó la historia de un ex convicto con alma de Robin Hood que tenía la ventaja de lucir un traje con el que podía reducir su tamaño aumentarlo (como vimos en Civil War).

En las últimas semanas se han conocido detalles de la secuela d esta producción, y ahora es Lilly quien reveló un detalle muy importante: cómo lucirá el traje de ‘La Avispa’, compañera del Hombre hormiga:

I am honoured to be on set today playing #TheWasp on what would be Jack Kirby's 100th birthday.

.#ThankYouJackKirby #AntManAndTheWasp pic.twitter.com/EBsV8jTK34

— Evangeline Lilly (@EvangelineLilly) August 28, 2017