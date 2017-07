Primer concierto de Ozzy Osbourne tras la despedida de Black Sabbath

En febrero, Black Sabbath puso fin a su carrera, y Ozzy Osbourne este fin de semana se subió al escenario junto a Zakk Wylde. El ‘príncipe de la oscuridad’ interpretó una docena de temas, entre los que estuvieron:

1. “Bark at the Moon”

2. “Mr. Crowley”

3. “I Don’t Know”

4. “Fairies Wear Boots”

5. “No More Tears”

6. “Suicide Solution”

7. “War Pigs”

8. “Iron Man”

9. “I Don’t Want to Change the World”

10. “Crazy Train”

11. “Mama, I’m Coming Home”

12. “Paranoid”

Ozzy definitivamente es un hombre de palabra, y como prometió, no tiene pensado dejar el rock y se estima que para el 2018 presente su próximo disco en solitario.