Preparen sofá porque estos son los estrenos que tiene Netflix para junio

Ya estamos a pocos días de darle la bienvenida al mes de junio, por eso, una de las cosas que más nos llaman la atención son los estrenos que prepara Netflix en su plataforma. Así que de una vez vayan tachando agenda y preparando el sofá porque estas son las series y películas que estrena Netflix en junio.

Películas

1. OKJA

2. Lucid Dream

3. Lago Shimmer

4. La Cumbre Escarlata

5. Monstruos University

6. Los Juegos del Hambre: Sinsajo

7. Sicario

8. Catfight

via GIPHY

Documentales

1. Nobody Speak: Trials of the Free Press

2. Contragolpe

3. Salvar a Banksy

4. Una Cierta Verdad

5. What The Health

6. Gringo: The Dangerous Life of John McAfee

Series

1. Glow (T1) el 23/6/2017.

2. The Ranch

3. Gympsy The Ranch

4. Tú, Yo, Ella

5. Flaked

6. My Only Love Song

7. Shadowhunters: The Mortal Instruments

8. Sucesor Designado

9. Queen of the South

10. Ray Donovan

11. Padre de Familia

Para niños

1. Little Witch Academia

2. A rienda suelta