Personaje de Game of Thrones que habíamos olvidado vuelve en la séptima temporada

¿Les suena el nombre Gendry en la serie de HBO? Bueno, si no lo recuerda no hay problema, con tantos personajes que nos ha traído Game of Thrones es imposible nombrar uno por uno sin que se queden algunos por fuera.

Gendry es interpretado por Joe Dempsie y es el hijo bastardo de Robert Baratheon, quien comenzó la serie como el rey de Westeros. Aclarando nuestra memoria, la última vez que lo vimos recibía ayuda de Davos, quien le dio un bote para que escapara de los sacrificios de la bruja Melissandre.

Pues bien, esto no cambiará en la séptima temporada de Game of Thrones, ya que Dempsie fue visto en el set de grabaciones de la serie ¿Qué aventuras nos prepara Gendry para este domingo?