¡Pelea! Facebook, Twitter y Snapchat por transmitir el Mundial de Rusia 2018

Cuando las grandes compañías como Facebook Inc., Twitter Inc. y Snapchat Inc. tienen tanto dinero, se pueden dar el lujo de meterse en una especie de “Casino de apuestas”.

Pues sí, estos grandes de internet ofrecieron decenas de millones de dólares a 21st Century Fox, para poder retransmitir lo más destacado de la Copa del Mundo del 2018, según informó Bloomberg.

Recordemos que hace poco Facebook adquirió parte de los derechos de la Champions League. Además, Twitter fue el encargado de la transmisión del Super Bowl y los Juegos Olímpicos 2016 estuvieron a cargo de Snapchat.

Fox pagó una suma bastante cercana a los 400 millones de dólares para cubrir a su país durante el certamen internacional. Por eso tanto Facebook, Twitter y Snapchat deberán hacer su oferta particular para poder hacer la retransmisión.

¿Quién se quedará con los derechos? Ya nos daremos cuenta el próximo año.