¿Pearl Jam, Guns N’ Roses y Screaming Trees en una sola banda? Es real y aquí está su nuevo sencillo

‘Levee Walkers’ así es como se llama el proyecto que han venido desarrollando integrantes de Pearl Jam, Guns N’ Roses y Screaming Trees, formando así un épico super grupo que suena brutal.

La banda está integrada por Mike McCready (Pearl Jam, Mad Season, Temple of the Dog), Duff McKagan (Guns N’ Roses, Velvet Revolver, Temple of the Dog) y Barrett Martin (Screaming Trees).

No fue sino desde el año 2016 que han venido sacando nuevos sencillos en colaboración con diversos artistas, pero no fue sino hasta hoy que estrenaron su esperado sencillo ‘All Things Fade Away’.

“Nosotros tres hicimos la banda para hacer música con vocalistas invitados. Ha sido una experiencia genial e iluminadora para mí”, afirmó McCready.

Ya puede escuchar ‘All Things Fade Away’ a continuación.