Paul McCartney vuelve a Colombia y su concierto será en Medellín

Tal parece que el británico y reconocido ex Beatle tiene a Colombia dentro de sus planes para el ‘One on One Tour’.

La primera parada de Paul será Porto Alegre, Brasil, el 13 de octubre. Por su parte, el artista regresará a Colombia el 26 de octubre y el escenario encargado de abrir las puertas para el concierto será el estadio Atanasio Girardot, tal y como lo replica RCN Radio , aunque en la página oficial del artista aún no se habla al respecto.

La gira de McCartney no para ahí, ya que antes de visitar nuestro país, Paul pasará el 15 de octubre en Sao Paulo y demás ciudades de Brasil.

Muchos pensaron que el británico se detendría después de culminar su gira ‘One on One Tour’, la cual empezó el 2016 en Estados Unidos y acabó en Tokio.

Así que a preparar todo porque una vez más Colombia estará lista para recibir a Paul McCartney.