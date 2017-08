Paul McCartney es quien toca batería en el nuevo disco de Foo Fighters

‘Concrete and Gold’ es el próximo disco de Foo Fighters y se ha tenido muy poca información respecto a este nuevo lanzamiento de la banda estadounidense.

Sin embargo, salió a la luz un dato que nos dejó bastante sorprendidos. ET Canada le hizo una entrevista a Dave Grohl y allí el confirmó que el ex Beatle, Paul McCartney, es quien tocará la batería en ‘Concrete and Gold’.

“Es un amigo. Lo conocemos hace tiempo. Es genial. Es la persona más maravillosa del mundo. Es un gran tipo” afirmó Dave Grohl, ex baterista de Nirvana.

Sin lugar a dudas, ahora estamos el triple de ansiosos de escuchar lo que trae Foo Fighters.