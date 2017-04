¡Partidazos! Listas las semifinales de Champions League

Sólo quedan los mejores: Atlético de Madrid se enfrentará a su eterno rival, el Real Madrid; mientras que el Mónaco de Falcao se verá de frente con la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. Tremendo plato de fútbol para conocer a los equipos que disputarán la final en Cardiff, el próximo 3 de junio.

The official result of the #UCLdraw!

Who will reach the final? pic.twitter.com/ctmsrrB8ip

— Champions League (@ChampionsLeague) April 21, 2017