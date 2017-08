Paris Jackson publica nostálgica fotografía celebrando el cumpleaños de su padre

El ‘Rey del pop’ estaría cumpliendo 59 años este 29 de agosto y para celebrarlo, su hija Paris Jackson lo recordó un con fotografía a través de su cuenta de Instagram acompañado de un emotivo mensaje dedicado al ´Rey del pop’.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, la única persona que me enseñó lo que es la verdadera pasión, quien me dio una moral sólida para saber vivir y cómo dormir. Nunca sentiré otra vez ese tipo de amor que me diste. Siempre estás conmigo y siempre estoy contigo. Aunque yo no sea tú y tú no seas yo, sé con todo mi ser que somos uno y que nuestras almas nunca cambiarán. Gracias por la magia, por siempre y para siempre”.