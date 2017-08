El papá de Cliff Burton de Metallica rockea en todos los conciertos a sus 92 años

Cliff Burton, el bajista original de Metallica, hace 31 años falleció durante la gira europea de Master of Puppets.

Y aunque homenajes y canciones a él no han parado de llegar en estos últimos años, la banda logró encontrar, al que al parecer, sería el reemplazo perfecto.

A Robert Trujillo, el papá de Burton, lo hemos visto en la ceremonia de inducción de Metallica al Rock and Roll Hall of Fame en el 2009. Él asistió como representación de su hijo.

Tiene 92 años y aún así lo hemos visto en diversos conciertos de la banda este año. Aquí algunas fotos:

Future, Present, Past! Tye of @Helmetmusic, David of @Disturbed, and Ray Burton (Cliff’s father) repping @Metallica! @RobertTrujillo #Metal pic.twitter.com/1dGaQAwTMC

— Russell Wilson (@Spikey206) 31 de julio de 2017