Palazo de lanzamiento: Avenged Sevenfold’s presenta ‘The Best Of 2005-2013’

Esta colección que trae 2 CD’s en los cuales incluye 18 canciones con lo mejor de Avenged Sevenfold a la fecha este material discográfico, editado entre los años 2005 y 2013, incluyendo: City Of Evil, Avenged Sevenfold, Nightmare y Hail To The King. La colección además incluye un cover del clásico de Black Sabbath “Paranoid”, que originalmente salió a la venta en un disco tributo titulado: Covered, A Revolution in Sound, así como dos canciones que Avenged Sevenfold compuso para video juegos: “Carry On” (Call Of Duty II) y “Not Ready To Die” (Call Of The Dead). El disco estará disponible en todos los formatos a partir del 9 de Diciembre.

Durante su tiempo con Warner Bros., Avenged Sevenfold adquirió reconocimiento mundial y vendió millones de discos, incluyendo su éxito del 2005 City Of Evil, y en el 2007 Avenged Sevenfold disco que llegó a la cima en los charts alternativos de Billboard y Hard Rock. Los discos que se coronaron también en lo más alto de la lista 200 de Billboard, fueron: Nightmare (2010) y Hail To The King — logrando certificación de Diamante, Platino y ORO por las altas ventas en casi una docena de países. El grupo también logró ventas superiores de sus sencillos: “Bat Country,” “Almost Easy,” “Scream,” “Nightmare,” “Welcome To The Family,” “So Far Away,” and “Hail To The King,” and their latest, “Shepherd of Fire.” La banda originaria de Huntington Beach, California. Se ha convertido en una icónica banda en vivo, rutinariamente vendiendo arenas alrededor del mundo y que la ha convertido es una de las más prestigiosas bandas de metal y hard rock de los tiempos recientes.

Avenged Sevenfold The Best Of 2005-2013:

Disc One

1. Bat Country (City Of Evil)

2. Beast And The Harlot (City Of Evil)

3. Seize The Day (City Of Evil)

4. Critical Acclaim (Avenged Sevenfold)

5. Almost Easy (Avenged Sevenfold)

6. Afterlife (Avenged Sevenfold)

7. Dear God (Avenged Sevenfold)

8. A Little Piece of Heaven (Avenged Sevenfold)

Disc Two

1. Nightmare (Nightmare)

2. Welcome To The Family (Nightmare)

3. So Far Away (Nightmare)

4. Hail To The King (Hail To The King)

5. Shepherd of Fire (Hail To The King)

6. Walk (Diamonds In The Rough)

7. Flash Of The Blade (Diamonds In The Rough)

8. Paranoid (Covered: A Revolution In Sound)

9. Carry On (Call Of Duty: Black Ops II)

10. Not Ready To Die (Call Of The Dead)