El ‘One on one’ del ex Beatle se suma a nuestra agenda de conciertos

“La última vez que tocamos en Colombia fue toda una explosión y siempre quise volver. Estoy realmente entusiasmado por llegar allí con mi nuevo espectáculo este año. No puedo esperar para verlos a todos y tener una fiesta del rock”.

One On One es la nueva gira de Paul McCartney que comenzó en Estados Unidos en el 2016 y con la cual ha presentado 45 espectáculos en 13 países diferentes a más de 1,5 millones de personas y con un gran recibimiento, no sólo por parte de los asistentes, sino también por parte de los medios de comunicación. La gira en el 2016 concluyó en el ahora legendario festival “Desert Trip” en Estados Unidos. En 2017, Paul McCartney ha presentado sus shows en Japón y anunció nuevos conciertos en Norte y Suramérica para el próximo semestre.

One On One será la segunda visita de Paul McCartney a Colombia. La primera, fue hace 5 años. La espera de 50 años finalizó la noche del 19 de abril de 2012, dando inicio al sueño con la canción de 1967: “Magical Mystery”. Esta presentación fue en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

“Una noche de química perfecta, siendo probablemente McCartney la leyenda de la música más grande que ha pisado Colombia.”

El nuevo espectáculo One On One incluye una deslumbrante y re-diseñada producción, así como clásicos nunca antes tocados en vivo del catálogo musical más atesorado de la música popular. El show abarca toda la carrera de McCartney, desde sus primeros trabajos con The Quarrymen hasta su más reciente colaboración con Kanye West y Rihanna; también incluirá joyas mundiales de la música de The Beatles, Wings y su catálogo como solista. No habrá escasez de sorpresas.

La experiencia de ver a Paul McCartney en vivo es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un concierto de rock, y mucho más: Casi tres horas de recorrido a través de los momentos más grandes de la música de los últimos 50 años, así como docenas de canciones que han hecho parte de la banda sonora de nuestras vidas.

McCartney y su banda han presentado su espectáculo en una incomparable gama de lugares y escenarios: a las afueras del Coliseo Romano, en la Plaza Roja de Moscú, en el Palacio de Buckingham, en La Casa Blanca, en el Zócalo de México con un espectáculo gratuito para más de 400.000 personas, en el Candlestick Park de San Francisco (donde los Beatles hicieron su último concierto en 1966), e incluso en una actuación en vivo que fue transmitida hacia el espacio.

Paul, junto con la banda que lo ha acompañado por más de 10 años – Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo / guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr. (batería), dan un espectáculo que no deja de cambiar vidas alrededor del mundo.

El One On One Tour llega con nueva producción, con la última tecnología de audio y video para garantizar una experiencia inolvidable desde cada punto del estadio. Enormes pantallas, rayos láser, fuegos artificiales y, por supuesto, una selección de las mejores canciones jamás escritas y tocadas.

Cada espectáculo de Paul McCartney promete una noche única que trasciende y eleva el potencial de la música en directo.

Las boletas estarán a la venta en Tu Boleta desde el 23 de Junio: https://goo.gl/coV1m3

• Preventa Paulmccartney.com:

A partir del 23 de junio a las 08:00am hasta el 26 de junio a las 11:59pm

• Preventa:

A partir del 27 de junio a las 8:00am hasta el jueves 29 de junio a las 11:59pm

• Venta público general:

A partir del viernes 30 de junio a las 9:00am