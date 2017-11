“Soy oficialmente una mujer feliz”: La foto de Mía Khalifa con Brandon Boyd de Incubus

La ex actriz porno publicó una fotografía a través de sus redes sociales, en la cual aparece muy feliz junto a Brandon Boyd, vocalista de Incubus.

Parece ser que la humildad de Brandon conquistó el corazón de Mía Khalifa, quien resaltó la personalidad del cantante y esta vez aseguró que puede “morir en paz” después de tomarse una foto con Boyd.

Update: Brandon Boyd graced me with his humble touch. I can die a happy woman, now that I am officially a woman pic.twitter.com/wQlUXuMWa3

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 10 de noviembre de 2017