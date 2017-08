¡Es oficial!: Wayne Rooney le dice adiós a la Selección de Inglaterra

Ese día que aún pensábamos que demoraría en llegar está aquí. Hoy Wayne Rooney le dice adiós a su Selección.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Rooney anunció su retiro de la Selección Inglesa. Se va, pero dejó legado, quedando para la historia como el máximo goleador en la historia del seleccionado con 31 años de edad.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it’s been amazing – https://t.co/GfiT7oVCpx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de agosto de 2017