¡Es oficial! Nintendo lanzará el SNES Classic Edition con 21 juegos

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 de junio de 2017

¡Es oficial! La mini Super Nintendo Classic ha sido anunciada por Nintendo y dentro de poco podremos comprarla. Exactamente podremos hacerlo desde el 29 de septiembre del presente año.

via GIPHY

En cuanto al precio de lanzamiento, será de 80 dólares (232.000 pesos colombianos). El juego además incluye un cable HDMI y dos controles.

Por otro lado, aquí le dejamos la lista con los 21 grandes títulos que tendrá la mini Super Nintendo. Según nuestro Pantalleros, está increíble.

1. Super Mario World

2. Yoshi’s Island

3. The Legend of Zelda: A Link to the Past

4. Donkey Kong Country

5. Earthbound

6. Final Fantasy III

7. Street Fighter II

8. Super Mario Kart

9. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

10. Kirby Super Star

11. Kirby’s Dream Course

12. Contra III: The Alien Wars

13. F-ZERO

14. Mega Man X

15. Secret of Mana

16. Star Fox

17. Star Fox 2

18. Super Castlevania IV

19. Super Ghouls ’n Ghosts

20. Super Metroid

21. Super Punch-Out!

via GIPHY

¿Ya está pensando cuándo abrir el marranito? ¡Suerte!