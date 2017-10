¡Es oficial! Marilyn Manson despidió de la banda a Twiggy Ramirez al ser acusado de abuso sexual

El veterano bajista Jeordie White, más conocido como Twiggy Ramirez fue despedido por el mismísimo Marilyn Manson después de haber sido acusado de violación.

Como ya les habíamos contado, Twiggy Ramirez fue acusado públicamente de abuso sexual y maltrato por su exnovia Jessicka Addams del grupo Jack Off Hill.

Jessicka asegura que Ramirez la violó cuando eran novios a principios de los años 90. “Dije NO. Dije NO. Dije no tan fuerte que un amigo vino corriendo de otra habitación para sacarlo de mí. Pero me había violado. Me había violado alguien a quien pensaba que amaba.”

Por esta razón, Marilyn Manson escribió en su cuenta oficial de Twitter: “He decidido echar a Jeordie White como miembro de Marilyn Manson. Va a ser reemplazado en mi próxima gira. Le deseo suerte”. Y en su cuenta de Instagram también escribió “Es un día triste”.

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well.

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 25 de octubre de 2017