Nuevos fidget spinners de David Bowie, Radiohead y otros

No mentimos al decir que últimamente somos fieles testigos del no solo rápido sino exagerado crecimiento de la moda de los fidget spinners.

Se supone que estos aparatos lo que hacen es ayudar a personas con autismo, déficit de atención, estrés y ansiedad. Pero no, la gran mayoría de personas lo usan hoy día como un simple gran distractor.

Cabe resaltar que el fidget spinner está disponible en todos de colores, materiales, texturas y por supuesto precios. El tema aquí es que ahora se llevó el tema del diseño a otro nivel. Ahora podrá encontrar este ‘aparatico’ alusivos a varios artistas.

Ahora David Bowie, Radiohead, Queens of the Stone Age, y otros cuantos han llegado en forma de fidget spinners a través de Amazon y otros sitios de ventas en línea.

Sin embargo, Arcade Fire y Everything Now Corp en su cuenta de twitter afirmaron que nadie había otorgado las licencias, por lo que ellos lanzarán su propia línea de spinners oficial lo más pronto posible.

Definitivamente a la piratería no se le escapa nada. Aquí les mostramos algunos diseños:

All your favorite bands have fidget spinners now– including Radiohead, Black Flag, Kendrick, Kanye, and Nirvana https://t.co/aoiIvHc8e8 pic.twitter.com/fISKbTp4kC

@EverythingNowCo I won’t have everything until you make an @arcadefire spinner. Black Flag & @radiohead have one! https://t.co/Exot3AXGnU

— Ben Brodsky 🗽 (@benbrodsky) June 19, 2017