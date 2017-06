Nuevo traje de Iron Man en The Avengers: Infinity Wars

Gracias a que Spider-Man: Homecoming ya va a llegar a nuestras salas de cine, Por supuesto que Marvel Studios no se podía quedar atrás y está poniendo toda su concentración en la nueva película de los Avengers.

Pues sí, ya se colaron en internet las primeras imágenes de Tony Stark con la nueva armadura:

More pictures from the #InfinityWar set

Dr Strange Iron man pic.twitter.com/mNAl2QLUqz

— mirtha escobar (@MirthaEscob4r) 28 de junio de 2017