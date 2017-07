Nuevo disco de Ringo Starr con colaboraciones de Paul McCartney

Como bien sabrán (porque ya les contamos en otra noticia), Ringo Starr se encuentra hoy de cumpleaños. Por supuesto todos sus fans están haciendo la dichosa tradición de entregar “amor y paz” todos los 7 de julio.

Sin embargo, Richard Starkey decidió guardar la noticia de su nuevo álbum hasta el día de hoy, para sin duda alguna, hacer la fecha aún más especial.

Give More Love, es el nuevo trabajo de Starr y además tendrá colaboraciones son el mismísimo Sir Paul McCartney, quien de hecho vendrá a Colombia en octubre de este año.

Hay que tener en cuenta que la última vez que se dio este reencuentro Beatle fue hace 7 años, por allá en el 2010 donde Paul tocó el bajo en dos canciones.

Este nuevo álbum estará disponible el 15 de septiembre y nos tiene con las expectativas muy altas ya que tendrá una nueva versión de “Back Off Boogaloo”.

Aquí les dejamos el primer adelanto oficial de Ringo Starr:

Tracklist:

01. We’re on the Road Again

02. Laughable

03. Show Me the Way

04. Speed of Sound

05. Standing Still

06. King of the Kingdom

07. Electricity

08. So Wrong for So Long

09. Shake It Up

10. Give More Love

Bonus Tracks:

11. Back Off Boogaloo (Re-do)

12. Don’t Pass Me Buy (Re-do)

13. You Can’t Fight Lighting (Re-do)

14. Photograph