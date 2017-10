El nuevo álbum de U2 “Songs of Experience” fue inspirado en problema de salud que tuvo Bono

El nuevo álbum de U2 llamado “Songs of Experience” se lanzará el 1 de diciembre. Sin embargo, en una entrevista, los integrantes de la banda revelaron algunos detalles que poco esperábamos.

Aunque como tal el nuevo trabajo de U2 habla de la situación actual del mundo, resulta que no solo trata de esto ya que también lo que ayudo fue un problema de salud de Bono.

“Edge no mentía cuando dijo que debíamos parar y considerar lo que estaba pasando en el mundo. Aunque no mencionó lo que estaba pasando en mi mundo. No quiero entregar detalles, por miedo al melodrama mediático. Fue tan serio que realmente tuvo un gran susto. Pero eso lo llevó a un lugar increíble como escritor”.