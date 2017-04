El nuevo adelanto de Piratas del Caribe muestra a Jack Sparrow cuando era joven

El regreso de Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe ya está listo para el próximo mes de mayo.

Pero además de mostrarnos los nuevos enemigos que serán protagonistas en esta travesía marítima, el nuevo adelanto de Walt Disney Studios nos enseña al joven Jack Sparrow.

Ya después de varios años el Capitán Salazar, conocido cazador de piratas, logra escapar del triángulo del Diablo en el que cayó después de ser vencido por el joven Jack Sparrow. Esto lo podremos ver el 26 de mayo en las salas de cine.

The dead are coming for you, Sparrow. May 26th. #PiratesLife pic.twitter.com/T8Yqu6Tjrt

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 18 de abril de 2017