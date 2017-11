Nueva víctima: Liam Gallagher se burla del acento americano de Alex Turner

Después de soltar un poco a su hermano y mirar para otro lado, el menor de los Gallagher la emprendió con el vocalista de los Arctic Monkeys, ya que su acento americano es gracioso para Liam.

Gallagher asegura que después del exitoso Suck It And See lanzado en el 2011, Alex Turner se transformó en una especie de “teddy boy”, un look muy al estilo Elvis Presley, perdiendo todo su acento británico, el cual Liam defiende en su música, con la ironía y el sarcasmo siempre por delante.

“Es como cuando va con su mamá, ¿en verdad camina con esas chamarras de cuero y va (con su acento americano) ‘Oye, mamá, ¿me puedes dar un poco de té?’”

Un claro ejemplo de lo que asegura Liam fue en la ceremonia de los BRIT Award en 2014, donde los Arctic Monkeys se alzaron con un galardón y Turner empezó a actuar con su acento americano, diciendo algunas cosas que nadie le entendía.