Nuestra infancia acaba de morir: Drake & Josh oficialmente separados

Drake Bell y Josh Peck, dos personajes que iluminaron la pantalla de Nickelodeon con sus inconfundibles aventuras hermanables, o bueno, medio hermanables.

Su hermandad tras la pantalla parecía tan real, que hasta en la vida cotidiana y fuera del programa mantenían su esencia. Una gran química y una amistad los consagró como los mejores hermanos de la televisión, pero el tiempo pasa y 10 años después una mancha empañó la imagen que muchos tenían de estos dos personajes.

Resulta que hace un par de días, Josh se casó con su novia de hace muchos años Paige O’Brien. Para su matrimonio, la pareja optó por la discreción, con una ceremonia sencilla a la que asistieron solo los amigos más cercanos, pero Drake no entró en la lista.

Por este motivo, el actor no se quedó callado y expresó su tristeza a través de su cuenta de Twitter:

Josh Peck didn’t invite Drake Bell to his wedding and well that’s the end of that pic.twitter.com/KWxkVKTVUf

