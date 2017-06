Nostálgica escena de Audioslave interpretando ‘Like Stone’ con ayuda del público

Aunque ya se encuentran desarrollando su proyecto de Prophets Of Rage, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford no se olvidan de su pasado de Audioslave, y menos con la trágica e inesperada muerte del gran Chris Cornell.

Una escena bastante conmovedora se registró en un escenario de Berlín, donde Prophets Of Rage encontró una manera de seguir rindiendo homenajes a Chris Cornell. Los fans de decidieron lanzarse a ‘Like Stone’ pese a que su vocalista ya no nos acompaña, por esta razón los integrantes de Prophets Of Rage dejaron que se cantaran a todo pulmón los temas con los que sus seguidores recuerdan a Cornell.