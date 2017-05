Noel Gallagher prepara fiesta de 50 años y Liam ya le adelantó “regalito”

Todos sabemos que la relación entre los hermanos Gallagher no es la mejor, y cuando alguno de los dos pretende anunciar algún trabajo discográfico, automáticamente el otro empieza a mandar mensajes a través de las redes sociales.

Noel ya está a punto de cumplir sus 50 años, y como ya nos enteramos, la fiesta de celebración que prepara será de otro mundo.

Por su parte, Liam ya le adelantó el regalo y lo hizo como es costumbre: a través de su cuenta de Twitter: “Que para sus 50 años el ‘potato’ no haya invitado a nadie de su familia, ni siquiera a su propia madre, dice mucho de ese hombre”, escribió el menor de los Gallagher.

Re potatoes 50th he's not invited none of his family not even his own mother says a lot about the man and his part planner pair of wankers

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 18, 2017