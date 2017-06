Noel Gallagher dona millonaria suma de dinero a las víctimas de Manchester

Dese un comienzo se rumoró la posible reunión de Oasis en el concierto benéfico por las víctimas de los atentados en Manchester, pero al final solo Liam Gallagher se subió al escenario, esto sirvió como un motivo para que tanto los asistentes como el mismo Liam juzgaran a Noel Gallagher por ausentarse en el evento.

Sin embargo la generosidad de Noel fue más allá de imponer presencia en el evento, y así lo reveló Gordon Smart en su programa Radio X. El conductor aseguró que el mayor de los Gallagher donó una gruesa suma de dinero a las familias de las víctimas, esto lo hizo renunciando a todas las regalías que genere la canción ‘Don’t Look Back In Anger’, la cual se ha convertido en un himno no oficial de la tragedia.