Noel Gallagher cree que hay menos ‘sexismo’ en la música que en el cine

Fuente: Bang Media

El exguitarrista de Oasis y ahora solista Noel Gallagher no ha tenido reparo alguno a la hora de compartir su visión sobre el papel que juegan a día de hoy las mujeres en el mundo de la música y, de forma más concreta, su convicción de que estas gozan de un trato, si no completamente igualitario, al menos “semejante” al que reciben sus compañeros masculinos.

“Sinceramente, yo no he sido testigo de ningún caso de discriminación o de menosprecio hacia las mujeres en esta industria. Me imagino que en el cine hay una mayor dependencia entre las mujeres y sus jefes hombres, y que sin su ayuda les resulta más difícil progresar en sus carreras, ¿sabes a lo que me refiero?”, ha reflexionado el músico británico en conversación con el portal de noticias Music Feeds.

“Sin embargo, en la escena musical si una chica escribe una gran canción, siempre va a ser una gran canción independientemente del género. No sé, me parece que la situación de hombres y mujeres es bastante semejante en este negocio”, ha aseverado.

Aunque parece no ser consciente de que, en los últimos tiempos, artistas como Björk o Madonna han venido denunciando abiertamente los prejuicios y los dobles estándares que han tenido que sufrir en sus longevas carreras por su condición de féminas -la primera aseguraba que poca gente creía que ella fuera la principal productora de sus temas y la segunda criticaba que, a diferencia de lo que ocurre con los hombres, se le atacara por expresarse sin ambages sobre su sexualidad-, al menos Noel ha encontrado un ejemplo que ilustra con claridad que él no juzga la calidad de sus colegas de profesión en función de su sexo.

“Desde mi posición puedo decir que gente como Rita Ora, a la que conozco muy bien y que es maravillosa, infunde el mismo respeto que yo cuando estamos rodeados de ejecutivos de las discográficas, porque hemos coincidido en varios festivales de música. Se trata solo de un ejemplo, pero me imagino que a ella la tratan con la misma cortesía que a sus compañeros hombres. No creo que en Hollywood ocurra lo mismo”, ha apuntado el cantautor en la misma entrevista, justo antes de subrayar que su hermano Liam y él solo tienen palabras de respeto y admiración hacia la figura de la mujer, entre otras razones, al haber sido criados por una madre soltera, Peggy, a la que siempre han alabado por su fuerza y su carisma.