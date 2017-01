Que no se le escape ningún detalle de la segunda edición de Pantalleros

Llenos de Rock And Roll para empezar la semana, así fue como llegó esta segunda edición de Pantalleros en este

Llenos de Rock And Roll para empezar la semana, así fue como llegó esta segunda edición de Pantalleros en este 2017 en compañía de Tota y Tato Ramírez.

Con los avances tecnológicos para este año, información sobre lo que traerá Xbox para su fieles seguidores, y qué les espera a las multinacional desarrolladores de tecnología bajo el mandato de Donald Trump en EE.UU, esta fue una parte de la información que nos trajo en programa para ir bien informados camino a casa.

Pero esto no es todo, ya que llegamos cargados de premios para ustedes: el primero, y que anunciamos el programa pasado es el sorteo de la Xbox edición Gears of War 4 sigue vigente, pero no contentos con esto, ahora también podrá participar por una copia de Resident Evil para PC.