Nintendo mostró la épica imagen de Mario Bros en traje de baño

La compañía japonesa sorprendió a todos sus fieles con una imagen donde aparece Mario Bros con el torso denudo mientras disfruta de sus vacaciones.

La imagen hace parte del nuevo adelanto de ‘Super Mario Odyssey’, escena que muestra al famoso fontanero de Nintendo, lo que revolucionó a los fanáticos que creyeron que Mario no tenía pezones.

Insignificante o no, esta revelación dio pie para que surgieran miles de preguntas que por el momento no tendrán sus respuestas:

CONFIRMED: Mario Has Nipples pic.twitter.com/6pBnbeHHtU

can't believe Nintendo is destroying Mario lore pic.twitter.com/0gARgR2qnN

— Geistbox (@geistbox) September 13, 2017