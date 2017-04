Nikki Bella celebra sus 500 mil seguidores bailando desnuda para la cámara

Un derroche de sensualidad corre por la web, ya que una de las divas de la WWE, NIkki Bella, se desnudó para celebrar los 500 mil suscriptores en su canal de YouTube ‘The Bella Twins’.

La diva junto a su prometido, John Cena, ya había dicho que si llegaba al medio millón de suscriptores saldría desnuda y sin ningún problema a bailar para celebrar su meta, aunque no lo hizo sola, ya que estuvo acompañada por el emblemático luchador.

Soooo this might not have been a good idea https://t.co/SkNjT6YDvn @WWE @WWEUniverse @enews #MyTubeOnYoutube pic.twitter.com/WRxgltupwc

— John Cena (@JohnCena) 21 de abril de 2017