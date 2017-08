Nike Cortez, ícono de la moda

Publirreportaje

Las emblemáticas zapatillas de “Forrest Gump” llegan a Colombia reinventadas para la línea de sportswear.

Bogotá, agosto – Para ser parte de la historia y convertirse en un ícono mundial, es necesario haber recorrido un camino largo en el tiempo y, además, haber tenido ese extra para dejar huella y ser recordado. Este es el caso de los Nike Cortez, unas zapatillas de Nike que fueron creadas en 1972 y que, al día de hoy, vuelven a dar de qué hablar gracias a su llegada a Colombia.

El debut oficial de los Nike Cortez fue en 1972, representando el “shining example” el ejemplo de brillo. Todo comenzó con el cofundador de Nike Bill Bowerman’s, que buscó crear unas zapatillas para corredores, con un toque de diseño especial.

Con el paso de los años, estas zapatillas impulsaron a diferentes corredores, que se convirtieron en campeones, sin embargo, su figura y diseño hicieron que se conviertan en un elemento básico del estilo de calle urbano, aparecieron en la escena hip-hop de la costa oeste.

“Los Cortez son unos zapatos emblemáticos que me remonta a mis primeros días en el deporte y en atletismo. Estas zapatillas me entregaron la confianza y el apoyo necesario para entregar mi máximo potencial como atleta”, recordó Joan Benoit Samuelson, medallista de oro de la maratón en las primeras olimpiadas para mujeres, Juegos Olímpicos 1984 Los Ángeles.

El estilo de los Cortez impactó no sólo el mundo del deporte sino también el de la moda gracias a las mujeres, que se convirtieron en un emblema para estos zapatos, gracias a su primera aparición en la televisión en 1977 en Estados Unidos.

Los Cortez se mezclaron en la moda alta y baja de la sociedad internacional, incluso lograron adentrarse en las diversas tendencias que han impactado el mundo y es precisamente por eso, que Nike quiere celebrar los 45 años de existencia de estas emblemáticas zapatillas.

Este emblemático calzado ha estado presente en diferentes producciones de televisión o cine, Forrest Gump fue una de las piezas cinematográficas más emblemáticas en las cuales los Cortez hicieron una aparición protagónica.

Para la campaña de celebración de 45 años, incluso Bella Hadid decidió utilizar estas zapatillas, que combinan deporte y moda.

Colombia no ha sido ajena a las tendencias internacionales, por esto la moda del país también ha incluido este emblemático calzado en sus opciones de guardarropa, Nike reconoce esto y diferentes versiones de Nike Cortez se encuentran disponibles en cualquier Nike Store del país.

Nike Cortez, impactando el mundo del deporte y la moda.

