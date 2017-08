Netflix prepara remake de Los Caballeros del Zodiaco y vean el cartel oficial

“Knights of the Zodiac: Saint Seiya” fue el nombre que eligió el servicio streaming para la nueva temporada que prepara de Los Caballeros del Zodiaco, que tendrá 12 capítulos cada uno de 30 minutos, aunque hasta el momento no se sabe la fecha de su estreno.

De esta manera es como Netflix también se monta al barco de las producciones “retro”, una mirada al pasado que merece tener segunda parte para que las presentes generaciones disfruten de esta serie que enamoró la época de los 80 y 90.

Por ahora Netflix adelantó la noticia con el cartel promocional de su nueva serie: