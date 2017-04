Vaya alistando el sofá porque llegó la lista de estrenos de Netflix para mayo

‘House of Cards’, ‘Sense 8′ y ‘Master of None’ son algunas de las producciones que se destacan en la programación que Netflix tiene planeada para mayo.

Vaya acomodando su sofá para lo que se viene:

Series:

‘Suits’, sexta temporada – 1 de mayo

‘Sense 8’, segunda temporada – 5 de mayo

‘Penny Dreadful’, tercera temporada – 6 de mayo

‘Anne with an E’, primera temporada – 12 de mayo

‘Master of None’, segunda temporada – 12 de mayo

‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, tercera temporada – 19 de mayo

‘Arrow’, cuarta temporada – 19 de mayo

‘Boodline’, tercera temporada – 26 de mayo

‘House of Cards’, quinta temporada – 30 de mayo

Películas:

‘Capitán América y el soldado del invierno’ – 1 de mayo

‘Hasta el último hombre’ – 2 de mayo

‘Handsome: A Netflix Mistery Movie’ – 5 de mayo

‘Mindhorn’ – 12 de mayo

The Amazing Spider-Man 2′ – 15 de mayo

‘Blame’ – 19 de mayo

‘El Código Enigma’ – 19 de mayo

‘Batman: El caballero de la noche asciende’ – 20 de mayo

‘War Machine’ – 26 de mayo

‘Un camino a casa’ – 30 de mayo

‘Moonlight’ – 31 de mayo

Documentales y especiales:

‘Generación Marte’ – 5 de mayo

‘Simplemente Manu NNA’ – 5 de mayo

‘Get Me Roger Stone’ – 12 de mayo

‘The Keepers’, primera temporada – 19 de mayo

‘Laerte-SE’ – 19 de mayo

‘Joshua: Teenager Vs. Superpower’ – 26 de mayo