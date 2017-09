Murió el fundador de Playboy, Hugh Hefner

Hugh Marston Hefner, fundador de la revista Playboy murió el 27 de septiembre de 2017 por causas naturales según un comunicado oficial emitido por la revista.

En Chicago Illinois, Hefner nació un 9 de abril de 1926, y el día de ayer falleció a los 91 años de edad, según anunció la revista.

Según el comunicado oficial por parte de la revista se afirma que Hefner murió por causas naturales, “en su hogar”, la mansión Playboy.

“Mi padre vivió una vida excepcional e impactante como pionero de los medios y la cultura y como una voz destacada en algunos de los movimientos sociales y culturales más importantes de nuestro tiempo, defendiendo la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad sexual. Mi papá definió un estilo y unos valores que permanecen en el corazón de la marca. Será extrañado por muchos”, afirmó Cooper Hefner, uno de los hijos de Hugh Hefner y director creativo de Playboy Enterprises.

Aquí el trino que estremeció a más de uno:

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017