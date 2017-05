¿Por qué el mundo celebra el Día de Star Wars?

El 4 de mayo no es una fecha normal en el calendario de los fanáticos de la ópera galáctica de Star Wars, ya que este día es catalogado como ‘El día de Star Wars’.

Para los que se preguntan por qué se celebra este día, pues la historia nos traslada hasta 1979, cuando los miembros del Partido Conservador felicitaron a Margaret Thatcher aquel 4 de mayo del mismo año por posicionarse como Ministra del Reino Unido utilizando la frase “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”.

via GIPHY

La popularidad que alcanzó el lema de su partido compartió la similitud con la famosa frase de Star Wars “que la fuerza te acompañe”. Esto dejó atónitos a los seguidores de la saga cinematográfica y así celebrar cada 4 de mayo la fecha que, a los largo de los años, los fans de Star Wars se desean entre sí que la fuerza los siga acompañando.

Por eso cada 4 de mayo veremos maratones de las películas que hacen parte de este gran universo espacial y seguidores disfrazados de los personajes de Star Wars.