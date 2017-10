Muere el ícono del rock Tom Petty, luego de sufrir un ataque cardíaco masivo

El multi instrumentista estadounidense Tom Petty murió hoy a los 66 años. Petty fue desconectado luego de que sufriera un ataque cardíaco en la noche del domingo y al ser llevado al hospital fuera diagnosticado con muerte cerebral.

Hoy, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó su muerte en la tarde. Recordemos que este gran músico ya hacía parte del salón de la fama por su gran aporte al Rock And Roll.

Era el lead singer de Tom Petty and the Heartbreakers y fundador del supergrupo The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980.

Su última presentación fue el lunes pasado en el Hollywood Bowl, en donde presentó su último álbum, Hypnotic Eye, que llegó al número 1 del ranking estadounidense.

¡Te recordaremos siempre, grande!