Muere el ex guitarrista de Marilyn Manson, Daisy Berkowitz

Estos días no han sido nada fáciles para Marilyn Manson. En primera instancia, acusaron a su amigo y compañero de banda, Twiggy Ramirez por abuso sexual.

Ahora bien, hoy murió Daisy Berkowitz, su exguitarrista. Daisy tenía 49 años y falleció debido a un cáncer de colon que venía afectándolo desde hacia ya unos meses.

“Hicimos grandiosa música juntos. Tuvimos nuestras diferencias con los años, pero siempre recordaré más los mejores momentos”, afirmó Manson en una imagen conmemorativa que subió a su instagram.

Para los que no sepan quién es este personaje, Berkowitz fue muy importante en los primeros trabajos de Marilyn Manson.

Participó en trabajos como “Portrait of an American Family” (1994), “Smells Like Children EP” (1995) y de “Antichrist Superstar” (1996).



Lamentamos su muerte, Q.E.P.D.