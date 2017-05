Muere el actor Roger Moore a sus 89 años

El mundo del entreteniendo está de luto debido a la muerte del actor Roger Moore este martes a sus 89 años, tal y como lo anuncian sus allegados a través de las redes sociales con un comunicado donde dicen estar “devastados” por la partida de quien le dio la vida al agente James Bond al comienzo de la saga 007.

En dicho comunicado se explica que el actor ha muerto en Suiza después de na corta batalla contra el cáncer.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017