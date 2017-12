Muerden en la oreja a un joven porque su amigo hablaba “muy duro” por celular

Pese a que la escena se vivió en el pasado mes de octubre, hace solo días se conoció el caso de intolerancia que se vivió en el tren de Londres mientras cubría la ruta al London Bridge-Peckham Rye.

Un pasajero, de quien se desconoce la identidad, atacó a un joven de 24 años porque su amigo “hablaba demasiado duro por celular”, discusión que terminó con un mordisco en la oreja a quien hablaba por teléfono.

A man suffered a deep cut to his ear after he was bitten during a row on a London train about mobile phone noise. pic.twitter.com/sv7yXeYWaz

— Global's Newsroom (@GlobalsNewsroom) December 14, 2017