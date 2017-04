El Manchester United cambió la historia y volvió a vencer al Chelsea. Quién más si no Mourinho para protagonizar alguna de las imágenes del partido. No fue suficiente con el buen fútbol que mostró su equipo, o el par de goles que sirvieron para ganar 2-0. ‘The Special One’ tuvo que salir caminando de Old Trafford mientras miraba a los hinchas del Chelsea (equipo que antes dirigía el portugués) y les señalaba el escudo del United… Loquilo que eres José…