Molotov comparte con los fans sus “Días de peda y de cruda”

Los seguidores de Molotov podrán conocer una faceta más íntima de sus integrantes, y celebrar con ellos más de 20 años de música y amistad, a través de un nuevo documental: “Días de peda y de cruda”.

El filme dirigido por Alejo Sarquisse cuenta la historia de la agrupación mexicana en la voz de sus propios miembros, desde sus orígenes como una banda de estudiantes, hasta las giras internacionales y discos que le han valido cinco Latin Grammy.

“No fue un encargo per se, fue algo que se dio naturalmente”, dijo Sarquisse el jueves por la noche durante la presentación del filme en la Ciudad de México. “La idea era hacer un documental que sea llevadero, que no dure tres horas y que cuente un poco la historia de la banda y algunas anécdotas que no son tan conocidas”.

“El show en vivo la gente lo conoce bien y saben lo que van a ver; verlos en un cine por ahí o en una pantalla grande diciendo otras cosas es lo que a la gente le interesa saber de la banda”, agregó el realizador, que trabaja como ingeniero de video en los conciertos de Molotov desde hace cuatro años.

El documental abarca desde la formación de la banda a mediados de la década de 1990 hasta la celebración por su 20mo aniversario con un gran concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, mientras muestra imágenes que pasan de videos caseros de muy mala calidad, a imágenes en HD que emocionan al público al grado de transportarlos a ese concierto.

“Básicamente nos valió madres (no nos importó) porque eso es la autenticidad pura. Si yo te tengo que poner todos los planos artísticos grabados del 2014 para acá le estoy faltando a la verdad”, dijo Sarquisse sobre la decisión de incluir los primeros. “Así era el video de los 90s y eso era parte de la estética que queríamos mantener. … Creo que cuando el material es bueno no importa el tipo de formato, no importa si no lo ves tan lindo como la gente ahora quiere en HD o en 4K; el material de archivo es material de archivo y lo que importa es ese momento preciso que alguien captó en una cámara de video”.

Gran parte de las imágenes fueron tomadas a lo largo de los años por Micky Huidobro, uno de los dos bajistas de la banda.

“Me dio un disco rígido de dos teras”, dijo Sarquisse. “Dije, ¡hay material chingón (genial)! Aparte (Micky) le echa ganas. … Siempre hay una broma entre Micky y yo de que le robé su trabajo como camarógrafo de Molotov, mientras no le robe su trabajo como bajista todo va a estar bien”.

El título sale de la canción “Oleré y oleré el UHU” de su álbum “Agua Maldita” de 2014. Significa que hay días de ebriedad y de resaca, buenos y malos, pero hay que llegar al siguiente show.

“Hígado encebollado es la reflexión final”, dijo el guitarrista Ismael “Tito” Fuentes sobre el resultado del filme.

“Como la entendiste ahí muere, no se puede explicar. Es como las rolas: quedan hechas así. ¿Cómo lo hiciste? Quién sabe”, agregó el bajista Paco Ayala.

En cine Molotov también tiene el documental “Gimme The Power” de Olallo Rubio, estrenado en 2012 con una visión periférica de Molotov y el ambiente político en el que surgió esta contestataria banda que completa el baterista Randy Ebright. En “Días de peda y de cruda” el enfoque es más intimista.

“Hacer un documental cada cinco años es una promesa que hicimos en una mesa con sangre”, dijo Tito. “Entonces en cinco años vamos a hacer otro, siempre hace falta”.

“Días de peda y de cruda” se presentará en México el viernes y el jueves 10 de agosto en la cadena Cinépolis. Próximamente la banda planea ampliar su exhibición a otros países y plataformas.

Molotov tiene previsto un concierto el 1 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.