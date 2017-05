Modelo Playboy se salva de ser arrollada por pelotón de ciclistas en el Giro de Italia

Lo que comenzó como una celebración casi termina en un accidente, ya que la modelo británica, April Summers, se encontraba entusiasmada ya que los corredores estaban a punto de pasar cerca de la carretera donde ella se encontraba.

Sin embargo, al darse cuenta que el grupo de ciclistas cubría el ancho de la calzada, se dio cuenta a tiempo antes de ser arrollada y de paso ocasionar un accidente que podría afectar a varios de los corredores.

A todos aquellos que la juzgaron por su comportamiento les mandó un mensaje desde su cuenta de Twitter:

“Para todos aquellos que tienen problema con mi comportamiento ‘déjalos comer el pastel’”

To all those of you who have a problem with my behaviour ‘let them eat cake’ 😂

— April Summers (@april_summerz) 7 de mayo de 2017