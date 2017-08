Mire las cartas con las que U2 está acosando a sus fans

U2 ha estado acosando a sus fans a través de unas cartas bien bizarras. En estas cartas lo más notable es la silueta de dos niños agarrados de la mano.

Este dibujo en negrilla tapa todo el texto dejando tan solo algunos fragmentos de la carta. Solamente se pueden ver estas palabras: “Blackout… it’s clear who you are… will appear U2.com” (Apagón… está claro quién eres… aparecerá en U2.com)

La carta la recibieron algunas personas del club de fans de la banda. ¿Serán señales de que se viene nueva música?

Aquí las cartas: